Kate Middleton trabalhou enquanto voluntária numa instituição de caridade que recebe doações de utensílios para crianças.

A princesa de Gales deslocou-se para Windsor esta segunda-feira, 24 de abril, onde colocou as mãos na massa, que é como quem diz... a mão na roupa.

Mãe de três filhos, a mulher do príncipe William demonstrou ter uma enorme experiência no assunto.

Para a ocasião, conforme poderá ver pelas imagens na galeria, Kate elegeu um look mais sóbrio e confortável ao combinar uma calças pretas de alfaiataria, com um blazer nude e sabrinas (veja as imagens na galeria).

Este domingo, recorde-se o filho mais novo de William e Kate, Louis, completou cinco anos de vida.

