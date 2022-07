Depois de ter ficado no centro das atenções com uma publicação que fez no fim de semana, onde criticou Pedro Abrunhosa, São José Lapa voltou a manifestar-se no Facebook.

Numa nova mensagem em que se mostra contra a guerra na Ucrânia e contra o presidente russo Vladimir Putin, a atriz não deixa de manter a sua crítica a Pedro Abrunhosa.

"A desumanização. A guerra é um intenso conflito armado entre estados, governos, sociedades ou grupos paramilitares, com mercenários, insurgentes e milícias e que é caracterizada por extrema violência, agressão, destruição e mortalidade, usando forças militares", começa por escrever.

"A indústria da guerra. Em 2022 a guerra estar às nossas portas, ter feito milhões de desalojados em fuga sem casa, milhares de mortos, é absolutamente inacreditável, absolutamente desumano. Execrável o Putin e toda a sua corte, execráveis todos os que contribuíram para que se chegasse a este estado de desumanização", destaca de seguida.

"Por cá, o cantor Pedro Abrunhosa sempre se manifestou politicamente nas seus concertos sobre A B ou C situações... Agora ter a lata de o fazer dizendo que era a voz dos portugueses... Alto aí... Nem aos partidos eu deixo que as minhas opiniões se diluam nos suas várias retóricas, quanto mais a um cantor que compôs muitos êxitos de canções de amor mas que voz nunca teve. Talvez um pouco de contenção em vez de deitar tamanhas achas para a fogueira, Pedro Abrunhosa... As canções vendem-se na mesma, ok?", rematou.

De referir que, logo no início desta semana, vários artistas partilharam nas redes sociais um comunicado de apoio a Pedro Abrunhosa.

Esta nova publicação de São José Lapa chega depois de ter afirmado: "A minha voz não é a tua voz, Pedro Abrunhosa. Aliás, tu nunca tiveste voz".

Palavras que chegaram na sequência de um momento que aconteceu no concerto de Pedro Abrunho no dia 2 de julho. Antes de cantar o tema 'Talvez Foder', o artista disse: "Não podemos, nem vamos esquecer, que a Europa vive uma guerra. E a guerra mais estúpida de todas, uma guerra perfeitamente evitável, uma guerra de ódios, uma guerra em que famílias como as nossas todos os dias têm que fugir".

O músico lembrou que também "há quem não fuja, e numa ilha da Ucrânia um marinheiro respondeu a um apelo de um barco russo dizendo: 'Barco russo, go fuck yourself', que é como quem diz 'russian boat ...', que é como quem diz 'Vladimir Putin, go fuck yourself'".

Após as suas palavras, a Embaixada da Federação Russa na República Portuguesa abordou aquelas que considerou serem "declarações inaceitáveis do cantor Pedro Abrunhosa".

Entretanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros repudiou o "tom e conteúdo" do comunicado da Embaixada e defendeu a liberdade de expressão como "inalienável".