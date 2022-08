Manuel Luís Goucha partilhou na sua conta de Instagram uma fotografia de Santiago, um jovem de nove anos, filho de uma das suas convidadas no programa de hoje, na TVI. O apresentador revelou-se inspirado pelo menino, explicando o motivo.

"Este jovem é filho da Isa e vive igualmente com a Ana, a companheira da mãe. Na conversa que antes tive com as duas falou-se de como o Santiago via a Ana, ao que ela me disse ser tratada como a tia", revela.

"Porém o Santiago haveria de nos surpreender quando nos minutos finais o chamei para se juntar à conversa. Ao perguntar-lhe o que achava da Ana, respondeu-me com sorriso e brilho no olhar: "é a minha outra mãe. Dá-me carinho, amor e entende-me". Que lição Santiago! Tão simples e tanto. E anda meio mundo a complicar! Obrigado Santiago", completa.

