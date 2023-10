No dia em que terminava 'Sangue Oculto', alguns atores que integraram o elenco da novela recorreram às redes sociais para se despedirem do projeto.

Melânica Gomes, por exemplo, escreveu numa publicação que fez no Instagram: "É hoje o último episódio. Obrigada colegas, equipa técnica, produção, todos! Sem o vosso esforço e dedicação nada seria possível. Mas principalmente obrigada ao nosso público, que ficou connosco sempre, até ao fim, nesta grande aventura. Qual é o melhor público do mundo? É o português".

Por sua vez, Rui Unas disse na mesma rede social após o último episódio ter sido transmitido: "Terminou a novela 'Sangue Oculto'. Lamento não dedicarem um episódio especial ao Fábio. Depois de ter sido detido encontra-se em prisão preventiva à espera de julgamento. Entretanto, é orador motivacional, ministra cursos de subtração não autorizada de pertences em areais de praias, comércio de produtos farmacêuticos em mercados alternativos, técnicas básicas de persuasão usando pontos gatilho (ou só mesmo o gatilho). Já foi convidado para escrever o prefácio do próximo livro de Alexandre Monteiro, 'como manipular sem escrúpulos e fazer chantagem emocional'. Eu via esse episódio".

Na página oficial da SIC no Instagram também foi destacado o fim da novela, mas as reações não foram as melhores.

"Este final foi muito fraquinho", afirmou uma seguidora. "Mesmo a fazer pouco dos telespectadores. Andar sempre a ver cinco minutos de novela, o resto sempre coisas antigas e no final metem desenhos. Uma vergonha mesmo para quem acompanhou até ao fim", comentou outra.

"Considerei uma novela excelente. As duas últimas semanas foram uma falta de respeito para quem seguiu diariamente esta história. Alteraram o horário e repetiram cenas. O final foi uma grande desilusão. Atores excelentes substituídos por desenhos. Foi uma pena", pode ainda ler-se entre as muitas críticas.

De recordar que na trama a atriz Sara Matos era a grande protagonista, tendo dado vida às trigémeas Carolina, Benedita e Júlia.