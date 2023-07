Sandrina Pratas tem vindo a destacar na sua página de Instagram várias imagens do nascimento da filha, Ariel. Entre as partilhas, a ex-concorrente do 'Big Brother' contou aos seguidores que durante o parto teve direito a ouvir uma música de Tony Carreira.

Ao mostrar um vídeo com imagens captadas após ter dado à luz a primeira filha, Sandrina colocou como fundo o tema 'A Sonhar Contigo', de Tony Carreira, a mesma música que ouviu quando a menina nasceu.

"Nascimento da minha Ariel. É verdade, foi com esta música que a minha Ariel nasceu. O meu parto parecia um arraial", disse a recém-mamã. Veja o vídeo na galeria.

