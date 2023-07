Sandrina Pratas usou a sua conta no Instagram na madrugada desta quarta-feira, dia 26 de julho, para partilhar duas fotografias de uma sessão que fez com o namorado, Lucas Santos, e a filha de ambos, Ariel.

Nas fotos pode ver-se o casal sorridente e Sandrina com a bebé ao colo, a dormir, enrolada numa manta e com uma fita cor-de-rosa com uma flor no cabelo.

"A minha família", escreveu a ex-concorrente do 'Big Brother' na legenda das fotografias.

De recordar que Sandrina e o companheiro deram as boas-vindas à pequena Ariel no passado dia 10 de julho.

