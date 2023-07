O dia 10 de julho ganhou um brilho especial para Sandrina Pratas. A ex-concorrente do 'Big Brother' foi mãe pela primeira vez e esta terça-feira, dia 11, partilhou algumas fotografias da pequena Ariel nas redes sociais.

"10/07/2023 vai ficar sempre na minha vida. Ganhei o meu grande amor! Não tenho palavras para explicar o amor que tenho na minha Ariel", começou por escrever, agradecendo ainda à equipa médica que a apoiou.

Na sua conta no Instagram, Sandrina mostrou imagens da filha logo após o momento do parto. De recordar que Ariel é fruto da relação de Sandrina com Lucas Santos.

Leia Também: Sandrina Pratas após ser mãe: "Estou bem. O dia mais feliz da minha vida"