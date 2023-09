Sandra Silva usou as redes sociais na última semana para revelar que tinha recebido uma má notícia e que iria afastar-se um pouco do Instagram, sem ter adiantado o motivo.

Já na noite desta segunda-feira, dia 18 de setembro, a influenciadora revelou que o problema se prende com a casa onde reside atualmente com o companheiro e o filho, não sabendo se poderão ali permanecer.

A jovem acabou por confessar que a necessidade de se afastar se deveu ao facto de a notícia ser sido um choque.

"Por que é que foi um choque? Sou uma pessoa como outra qualquer, com expectativas, com emoções, com dias que correm menos bem e sinto que a minha vida nos últimos anos tem tido uns desafios mais complexos. Coisas que às vezes nem falo aqui e outras que nem posso falar, por terem a ver com outras pessoas", começou por dizer.

"Fiquei em choque porque uma mudança de casa não é o que queremos neste momento, com o Vasco a entrar na escola, com [o facto de] eu estar finalmente habituada a viver aqui, com a situação de arrendamentos em Portugal como está", contou.

Veja no vídeo o relato da influenciadora.

