Sandra Silva vive uma nova etapa da sua vida com a ida do filho, Vasco, para a escola pela primeira vez.

O menino, de um ano e meio, começou a ir à creche este mês e ainda está em período de adaptação, algo de que a influenciadora tem falado ultimamente na sua conta no Instagram.

Ao final do dia de ontem, Sandra partilhou uma fotografia do pequeno Vasco e revelou qual é o seu momento preferido do dia atualmente.

"A melhor parte do meu dia: ir buscar este bebé à escola, dar banho, tratar dele, tratar dele e ainda brincarmos muito", escreveu



© Instagram

