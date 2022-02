Sandra Felgueiras está infetada com a Covid-19. A notícia é avançada pela própria através da sua conta oficial de Instagram.

"Juro que não estive com António Costa, mas quis o destino que testássemos ambos positivo à Covid-19 logo no mesmo dia", brinca a jornalista, que tal como o primeiro-ministro percebeu que estava infetada com o vírus no início desta semana.

Sandra Felgueiras vive um novo desafio profissional. A jornalista deixou a RTP em novembro do ano passado, assumindo em janeiro deste ano o cargo de diretora da revista Sábado.

