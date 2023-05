Depois de ter revelado nas redes sociais que viu-se obrigada a meter a casa de sonho à venda devido às dificuldades financeiras, sobretudo por causa do aumento das taxas de juros dos créditos da habitação, Sandra Costa esteve no 'Dois às 10', da TVI.

Em conversa com Cláudio Ramos, a ex-concorrente do reality show 'Casa dos Segredos' contou que a construção da sua casa foi um processo "muito trabalhoso".

"Nós íamos contratando pequenas empresas e íamos nós fazendo muita coisa. Tudo planeado ao pormenor", recordou, referindo que 'colocaram as mãos na massa' para que conseguissem ter tudo como sonhavam.

Em lágrimas, depois de ter visto a reportagem sobre a sua propriedade que foi colocada à venda, Sandra destacou que "há pormenores na casa a pensar nos filhos, coisas que em criança nunca tive".

Além disso, revelou que investiu tudo na casa, como por exemplo a herança que recebeu do pai. E uma vez que "as coisas estão cada vez mais difíceis", com os preços a aumentar, tomou a decisão "difícil" de colocar à venda a habitação para conseguir ter uma melhor qualidade de vida em vez de trabalhar largas horas apenas para manter a casa.

"Neste momento sentia que estava a dar mais à casa e não tanto aos meus filhos", explicou. "O que está a acontecer é que neste momento não tenho dinheiro para as pequenas coisas", acrescentou, estando decidida a passar tempo de qualidade com os filhos, Alexa e João Alex, fruto da relação com João.

"Nós os quatro somos capazes de enfrentar tudo. O mais importante é a família, não os bens materiais. Isso é um acréscimo. [...] Vivi uma infância feliz, apesar de todas as dificuldades e de dormir com os meus pais até tarde porque não tinha uma cama, um espaço para mim. O mais importante é o tempo de estarmos com eles [os filhos]", destacou.

Sandra Costa disse ainda quem tem recebido várias mensagens de famílias que se encontram na mesma situação e que para não se sentirem sufocadas, vendem a casa. "É essa a sensação que eu sinto. Não quero não ter paciência para os meus filhos - que são a coisa mais importante que tenho - porque tenho de trabalhar. Só vou viver esta vida uma vez. Não me importo de viver as vidas que forem necessárias para estar bem e feliz com os meus. É uma opção. Perde-se hoje, mas amanhã ganha-se", realçou.

