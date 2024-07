Joana Diniz esteve à conversa com Cláudio Ramos no 'Dois às 10', da TVI, tendo começado por falar do casamento com Flávio Miguel. "Foi muito divertido, foi o meu casamento de sonho", lembrou ao recordar o grande dia, que aconteceu no passado mês de junho.

"Sempre tive este sonho de casar", afirmou, explicando que o vestido de noiva foi exatamente como tinha idealizado ao pormenor.

No entanto, antes de darem o nó, Joana Diniz e Flávio estiveram um tempo separados. Fase que também abordou no programa da TVI.

"Nós quando temos filhos vivemos demasiado em função dos filhos e do trabalho, da rotina, e esquecemo-nos muito de namorar e de nos alimentarmos enquanto casal. Estivemos dois anos sem viajar, sem fazer algo a dois e foi um desgaste emocional", explicou, acrescentando que a decisão de fazerem uma pausa na relação foi de ambos.

Joana Diniz é mãe de uma menina, Valentina, de quatro anos, e separou-se do pai da menina quando ainda estava grávida. Outra fase difícil que também recordou junto de Cláudio Ramos.

"Não foi [uma fase] complicada pela separação em si. Foi complicada porque na altura tinha 26 anos, estava grávida pela primeira vez, já não vivia com a minha mãe há dois anos e tive de voltar para casa dela com um problema: que era eu grávida, separada, frustrada, ser mãe solteira e a minha mãe com um cancro. Isto é que foi o problema", desabafou, informando depois que a mãe, neste momento, "está ótima".

Nessa altura, conta ainda, teve ajuda psicológica. "E depois de ter a minha filha fiz hipnose que me ajudou imenso", acrescentou.

Sobre a relação da filha com o filho de Flávio, Joana Diniz comentou: "Não conheço ninguém que tenha a cumplicidade e o amor que eles os dois têm um pelo outro. Eles dormem os dois juntos, é como se fossem duas almas que não se conseguem largar".

"Independentemente de as coisas um dia não darem por algum motivo, uma coisa eu sei: aqueles dois nunca [se vão separar]", realçou, falando ainda dos meninos.