A ex-concorrente do reality show 'Casa dos Segredos' esteve à conversa com Cláudio Ramos no 'Dois às 10', da TVI.

Sandra Costa foi às manhãs da TVI depois de ter tornado pública a decisão de vender a sua casa devido às dificuldades financeiras - que resultam, sobretudo, do aumento das taxas de juros do crédito da habitação. A sua presença levou Cláudio Ramos a confessar que também se viu obrigado a vender a sua casa de sonho há alguns anos, após divorciar-se, por causa de dificuldades financeiras. Mas a conversa não ficou por aqui e Sandra Costa acabou por falar dos filhos, referindo que o mais novo, João Alex, de dois anos, "tem um pequeno atraso no seu desenvolvimento e é um processo difícil". "Agora já temos este diagnóstico, mas em dezembro passei mal psicologicamente porque não sabia o que era. Ele não respondia ao nome, não fazia uma série de coisas", lembrou já junto dos filhos que também estiveram no 'Dois às 10'. "Ele sempre foi uma criança muito tranquila, muito sossegada, e a Alexa [filha mais velha] sempre foi muito agitada. São completamente distintos na personalidade", acrescentou. Sandra Costa não deixou de se mostrar triste por o filho ainda não conseguir dizer mamã. Para ver este momento, clique aqui.