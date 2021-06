Sandra Barata Belo decidiu partilhar com os seus seguidores uma das imagens que tem marcado as suas férias em família. Trata-se de uma rara fotografia onde a atriz segura no colo o filho mais novo.

"O sorriso do meu bebé deixa-me num estado muito difícil de explicar.

Viver neste país lindo é um grande privilégio.

Que bênção", pode ler-se na legenda do registo, captado numa praia portuguesa.

O segundo filho de Sandra Barata Belo, recorde-se, nasceu em dezembro de 2020. A atriz já era mãe de Baltazar, de três anos.

