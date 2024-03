Salvador Sobral esteve recentemente no podcast do humorista Pedro Teixeira da Mota e por lá fez uma revelação que era completamente desconhecida do público.

O cantor, vencedor da Eurovisão em 2017, admitiu ser intersexual e explicou: "Eu sou intersexual porque não produzo a hormona que faz o meu género. O meu corpo não produz testosterona".

Salvador assumiu depois que recebe doses de "testosterona a cada quatro meses". "Um dia senti que estava a transformar-me numa mulher. Estava com dores nas mamas, a minha cara começou a ficar mais redonda e não tinha pelos em nenhum lado", acrescentou.

O artista, atualmente com 34 anos, também fez notar que tem uma "terceira condição" e, sem querer detalhar do que se trata, referiu que não há nenhuma relação entre esta e o facto de ser intersexual e de ter problemas de insuficiência cardíaca.

Importa sublinhar que, de acordo com a ILGA (Intervenção Lésbica, Gay, Bissexual e Transgénero), as pessoas intersexuais "nascem com características sexuais (incluindo os órgãos e glândulas sexuais e o padrão cromossómico) que não se enquadram nas noções binárias tradicionais de corpo masculino ou feminino".

Ouça abaixo as declarações de Salvador Sobral a propósito do tema e veja a entrevista completa aqui.

