Salma Hayek falou abertamente sobre o seu casamento com François-Henri Pinault. A atriz, de 54 anos, afirmou que o companheiro, de 58, fez dela uma melhor pessoa, durante uma entrevista ao Armchair Expert.

"Quando me casei com ele toda a gente disse, 'é um casamento combinado, ela casou com ele por dinheiro'. E eu pensei, 'ok, como queiram, pensem o que quiserem'. 15 anos juntos, e continuamos apaixonados. E já nem me ofendo", confessou.

Hayek lamentou ainda o facto de existir preconceito em relação às pessoas mais ricas, consideradas geralmente fúteis e pouco interessantes.

Recorde-se que em comum o casal tem uma filha, Valentina, de 12 anos.

