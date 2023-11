Os comentários de 'Pipoca Mais Doce' eram um dos pontos altos das galas do 'Big Brother' mas algumas divergências, nomeadamente com as apresentadoras Teresa Guilherme e Cristina Ferreira, levaram a que o público pensasse que esse era o motivo da sua saída do formato.

No 'Alta Definição' deste sábado, dia 4 de novembro, a influenciadora falou sobre a sua participação no reality show do canal concorrente, tendo começado por justificar a saída do mesmo: "Já tinha feito muitas edições, cinco seguidas. Era bombardeada todos os dias e aquilo consumia-me muito tempo, deixou de ser divertido. Depois comecei a sentir que não podia ser tão eu como gostava de ser, que a minha liberdade estava a ser, de alguma forma condicionada".

"Queria dizer o que via, o que pensava sobre comportamentos dos concorrentes e das posições do programa... (...) Para defender o programa da forma que achava que ele devia ser defendido, se calhar parecia que estava a ir contra ele. Então senti: 'se sou eu que estou mal, sou eu que tenho de sair'", acrescentou 'Pipoca'.

