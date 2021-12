"As duas foram uma só durante estes meses. Tudo se disse e sorriram sempre". Foi com estas palavras que Cristina Ferreira começou a recente publicação que fez na sua página de Instagram, onde fala do último diário do 'Big Brother' com Helena Coelho e Mafalda Castro.

Apesar de Mafalda Castro continuar como apresentadora do 'Big Brother Famosos', que se inicia logo após a Passagem de Ano, Helena Coelho não vai fazer parte desta nova edição do formato.

E na publicação que Cristina Ferreira fez na rede social, revela que a influencer e apresentadora do 'Viva a Vida' "sai por opção".

"A Helena, estoicamente, aguentou-se às agressões diárias que nos novos tempos as pessoas se sentem legitimadas a fazer. Imaginem se no vosso trabalho vos dissessem diariamente que não prestavam? Aguentavam-se? A Helena é uma mulher cheia de força. Fez sozinha o seu caminho, tem uma família linda, corre atrás das oportunidades. E decide a sua própria vida. Sai por opção o que a torna ainda mais valente", disse.

"A Mafalda disse-me vezes sem conta que estava muito feliz por a ter ao lado. São verdadeiramente amigas. Coisa rara. Às duas peço desculpa e agradeço. Por muito que se diga só nós sabemos a verdade. Vive a vida Helena que a Mafalda fica de olho no Big. Aqui, sempre", rematou.

