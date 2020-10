A gala deste domingo do programa 'Big Brother - A revolução' ficou marcada pela entrada em jogo de mais um concorrente. Pedro vem juntar-se ao restante grupo três semanas depois do início do reality show.

Mas quem é afinal este novo concorrente?

Pedro Miguel Fonseca tem 42 anos e vive em Alverca do Ribatejo.

"Além de ser comissário de bordo, é mágico ilusionista amador", informa a produção do programa. Dança e futebol são outras das suas paixões.

Neste momento está solteiro e continua a acreditar no amor. Diz ter um segredo que o faz ter sucesso nas relações: saber ouvir as mulheres. Dentro do 'BB' promete ser "bem-disposto, extrovertido, brincalhão e muito direto".

Veja a galeria para conhecer ainda mais sobre o novo concorrente de 'Big Brother - A Revolução'.

