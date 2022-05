A TVI revelou esta terça-feira o nome do convidado que irá protagonizar a próxima emissão do programa 'Conta-me'. Maria Cerqueira Gomes conduz uma conversa intimista com Nuno Graciano.

O apresentador falará sobre os períodos mais impactantes da sua vida e ainda sobre a recente passagem pela casa do 'Big Brother Famosos'.

Espreite a galeria para ver as fotografias que marcaram os bastidores da entrevista.

O programa 'Conta-me', recorde-se, vai para o ar todos os sábados depois do 'Jornal da Uma'.

Leia Também: Nuno Graciano estreia-se no 'Somos Portugal'. As reações do público