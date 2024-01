É já em abril deste ano que chega aos cinemas de todo o mundo o filme 'Back To Black', que irá retratar a vida de Amy Winehouse, a cantora britânica que morreu em 2011, aos 27 anos.

A produção terá como protagonista a atriz Marisa Abela, que tem precisamente a idade com que Amy morreu, e conta com realização de Sam Taylor-Johnson.

A atriz nasceu em East Sussex, no sudeste de Inglaterra, e é filha de filha de Caroline Gruber e Angelo Abela, casal que trabalha na indústria da televisão. Desejou ainda ser advogada, mas aos 19 anos ingressou na Royal Academy of Dramatic Art, uma escola de arte dramática inglesa.

Marisa tem poucos projetos de grande dimensão no currículo, dos quais se destacam a série 'Cobra: Gabinete de Crise' (2020) e 'Industry' (2020-2022). Também integrou o elenco de 'Barbie', um dos filmes mais populares de 2023, mas com um pequeno papel.

'Back To Black' focar-se-á no início da carreira de Amy Winehouse e no trailer já divulgado é possível ir percebendo o trabalho feito relativamente à caracterização. A estreia no grande ecrã acontece no dia 12 de abril.

Veja na galeria algumas fotografias de Marisa Abela.