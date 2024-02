A festa do 31.º aniversário da TVI acontece no próximo domingo, dia 18 de fevereiro, e hoje ficámos a saber quais serão as atuações musicais desta noite de gala.

A emissão será feita a partir do Casino Estoril e, para além de contar com as grandes estrelas do canal, terá direito a várias atuações de nomes bem conhecidos do público.

Tony Carreira, Ivandro, Diogo Piçarra, João Pedro Pais, D'ZRT, Just Girls, Mariza, Calema, Nuno Ribeiro, HBM e Banda Lua são os nomes já confirmados pela estação de Queluz de Baixo.

Veja na galeria todas as atuações divulgadas.