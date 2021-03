Acabado de se lançar no mundo da música, tendo lançado o primeiro tema em fevereiro, o também médico Tiago Cardoso é o nome que hoje preenche a rubrica de do 'Quem Diria' do Fama ao Minuto.

1 – Que pessoa convidaria para um jantar a dois? O Rui Veloso. 2 – Vai para uma ilha deserta e só pode levar consigo um objeto, o que escolheria? Uma guitarra. 3 – Qual o seu maior guilty pleasure? Acho que não tenho... 4 – Qual a comida de conforto capaz de alegrar qualquer dia mau? Um chocolate Milka - mas dos grandes [risos]. 5 – Ficou preso no elevador, quem é a pessoa que não queria que estivesse consigo? Um canibal. 6 – Qual a sua mania mais estranha? Já tive muitas, atualmente não sei se tenho... Tive uma durante muitos anos, mas só quase os meus pais é que sabem. Era tique. Eu tinha o cabelo muito grande, então tinha muito a mania de estar sempre a mexer (tipo a encaracolar). 7 – A sua viagem de sonho, qual é? Qualquer sítio que tenha muito sol e água transparente. Posso escolher Cabo Verde. 8 – Qual o filme ou música da sua vida? O meu filme preferido, não é da minha vida, mas gostei muito do 'Gladiador' e d'O Senhor dos Anéis'. 9 – Há talentos quase secretos que ninguém sabe que temos. Qual é o seu? Vou arriscar algo, espero não me arrepender: Poesia. Mas nunca ninguém leu [risos]. 10 – Qual o cheiro de infância que recorda até hoje? Por acaso lembro-me de alguns mas neste momento não sei especificar. Há alguns anos sei que me lembrei disso, mas entretanto passou-me. Mas sei de onde é que eles eram. Os cheiros que me lembro mais eram os de casa da minha avó. Passava lá muito tempo com os meus primos...