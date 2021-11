1. Que pessoa convidaria para um jantar a dois?

Alguém que tivesse uma irmã gémea.

2. Vai para uma ilha deserta e só pode levar consigo um objeto, o que escolheria?

Luvas brancas por causa do calor.

3. Qual o seu maior guilty pleasure?

Comer uma Viennetta enquanto estou a ver Netflix.

4. Qual a comida de conforto capaz de alegrar qualquer dia mau?

Um bom cozido à portuguesa.

5. Ficou preso no elevador, quem é a pessoa que não queria que estivesse consigo?

Uma pessoa com gases.

6. Qual a sua mania mais estranha?

Pôr rolos no bigode para ficar impecável.

7. A sua viagem de sonho, qual é?

Gostava de ir à praia do Meco, mas não me é permitido, não me deixam.

8. Qual o filme da sua vida?

'Rambo II'.

9. Há talentos quase secretos que ninguém sabe que temos... Qual é o seu?

Cortar unhas às escuras.

10. Qual o cheiro de infância que recorda até hoje?

Relva acabada de cortar.

