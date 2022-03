1. Que pessoa convidaria para um jantar a dois?

O meu irmão.

2. Vai para uma ilha deserta e só pode levar consigo um objeto, o que escolheria?

Um livro.

3. Qual o seu maior guilty pleasure?

Não posso dizer, porra [risos]. Traduzir músicas de inglês para português.

4. Qual a comida de conforto capaz de alegrar qualquer dia mau?

A comida da minha mãe, a 200%.

5. Ficou preso no elevador, quem é a pessoa que não queria que estivesse consigo?

Não posso dizer, mas tenho pena de não dizer [risos]. Vou ter de dizer o André Ventura.

6. Qual a sua mania mais estranha?

Faço tudo em números pares.

7. A sua viagem de sonho, qual é?

Nova Iorque.

8. Qual o filme da sua vida?

'The Ever After'.

9. Há talentos quase secretos que ninguém sabe que temos... Qual é o seu?

Compor/ escrever música, algumas pessoas já sabem deste talento secreto. Estou a trabalhar com e para estúdios e finalmente consegui ver aquilo que escrevi tornado música.

10. Qual o cheiro de infância que recorda até hoje?

Curiosamente, a minha melhor memória é a minha memória olfativa. Tenho dois e não sei distinguir entre eles. O cheiro do domingo na minha casa, porque é o dia em que a casa toda cheira a roupinha lavada e também é o dia em que a minha mãe cozinha o dia todo - cheira sempre a comida da mãe.

Leia Também: Saiba 10 coisas num minuto sobre... Eliane Giardini