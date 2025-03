Inês Abrantes, apresentadora do programa da SIC Radical 'Curto Circuito', partilhou uma curiosidade sobre a sua vida pessoal.

A propósito do Dia da Mulher, celebrado a 8 de março, a influencer contou que, juntamente com as amigas, faz um jantar onde o tema principal é só um: o sexo!

"É um jantar que faço todos os anos com as minhas amigas onde só se fala sobre sexo no Dia da Mulher. [...] São partilhas íntimas. Fui eu que criei, vou criando jantares com temáticas. Fazemos jogos com perguntas indiscretas, jogamos ao 'verdade ou consequência'. [...] Sexo é um tema como outro qualquer", referiu a comunicadora.

Leia Também: Grávida pela segunda vez, Sofia Escobar revela sexo e nome do bebé!