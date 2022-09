Depois de ter brincado sobre o ‘mito urbano’ gerado à volta de Leonardo DiCaprio, eis que a Ryanair voltou a aproveitar mais um escândalo entre celebridades para fazer outra publicação nas redes sociais.

Esta semana, Adam Levine, músico dos Maroon 5, foi acusado de ter traído a mulher num caso que terá mantido durante um ano (o qual já negou). A mulher em questão divulgou mensagens que trocou com o cantor através do Instagram como prova do que estava a dizer.

Ora, a companhia aérea pegou numa dessas mensagens e fez uma montagem.

“Aposto que diz isto a todos os aviões”, lê-se numa brincadeira que fez no Twitter.

“O teu corpo é um absurdo”, pode também ler-se na mensagem em questão, depois surgir uma imagem de avião com olhos e boca.

Ora veja:

