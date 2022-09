Leonardo DiCaprio está novamente solteiro, notícia que tem dado que falar esta semana. No mundo das celebridades, as separações são comuns, contudo, no que ao ator diz respeito, surgiu um mito urbano, ou teoria - como preferir - nas redes sociais.

Verificando o longo historial amoroso do artista percebe-se que as namoradas mais velhas que DiCaprio teve, desde 1999, tinham apenas 25 anos.

Este foi o mote perfeito para que surgissem no Twitter uma série de memes que brincam com esta teoria.

Foi publicado um gráfico com todas as namoradas que o ator teve...

O perfil que definirá no Tinder:

A equipa de basebol Portland Pickles também não resistiu à brincadeira ao destacar a sua idade:

Houve quem lembrasse uma piada de Ricky Gervais na gala dos Globos de Ouro em 2020 sobre o assunto:

"Olhem como o Leonardo DiCaprio reage quando uma mulher com mais de 25 anos lhe toca".

"O Leonardo DiCaprio a preparar-se para ir ao 25.º aniversário das namoradas".

“O Leonardo DiCaprio já cancelou a subscrição”:

"Não vemos o Leonardo DiCaprio há 12 anos".

Nem o jornal Los Angeles Times resistiu em fazer uma piada: “O Leonardo DiCaprio, 47 anos, e a Camila Morrone, (adivinhem), separaram-se”

O clube de futebol Borussima Dortmund escreveu: “O Leonardo DiCaprio, infelizmente, não pode ser um adepto do BVB”.

