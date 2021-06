As mensagens de apoio e carinho dirigidas a Tony Carreira continuam a surgir nas redes sociais. Ruy de Carvalho foi a mais recente figura pública a partilhar na sua conta oficial de Facebook algumas palavras dirigidas ao músico.

"Só nos cruzamos duas vezes e numa delas o Tony Carreira foi de uma enorme amabilidade para comigo dando a sua vez para eu poder ensaiar.... creio que por eu ser bastante mais velho", começa por recordar o ator, solidário com o facto de Tony Carreira estar internado num hospital de Faro, no Algarve, depois de ter sofrido um enfarte do miocárdio.

"Desejo que melhore rapidamente... Ainda tem muitos anos de vida pela frente e a família para apoiar", realça, por fim, o ator de 94 anos.

