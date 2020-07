Os abrigos de animais ilegais de Santo Tirso onde morreram dezenas de animais devido a um incêndio têm estado no centro das atenções e levou muitos internautas a manifestarem-se nas redes sociais.

Entre as muitas reações que se pode ler na Internet está a do ator Ruy de Carvalho, que ficou arrasado com a notícia. "Só isto... Choro por eles, que não têm culpa da desumanidade da humanidade", escreveu na sua página de Facebook, mostrando-se revoltado com o que aconteceu.

Mas não ficou por aqui e mais tarde voltou a recorrer à mesma rede social para deixar uma palavra de carinho a todos os que se juntaram de forma voluntária e conseguiram salvar alguns dos animais que estavam dos referidos abrigos ilegais.

"Obrigado aos heróis que não se deixaram ficar e foram retirar os patudos que se conseguiram salvar das chamas", destacou.

