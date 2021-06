"Passo para vos deixar uma notícia. Geralmente as coisas que tenho para vos dizer são bonitas e com alegria. Desta vez e com muita pena minha, esperava nunca ter que dizer isto, mas às vezes todos nós temos batalhas a travar". Foi com estas palavras que Ruth Marlene começou por revelar que está a passar uma fase menos boa.

A cantora recorreu ao Instagram para contar aos fãs que na passada terça-feira, dia 8, testou positivo à Covid-19. As filhas gémeas, Luna e Morgana, também estão infetadas com o novo coronavírus.

"Estou bem, dentro dos possíveis, e as meninas também. Temos algumas dores no corpo, febre... O normal deste maldito vírus. Vai correr tudo bem", disse.

Na mesma publicação, a artista aproveitou para informar que os pais também não se encontram muito bem de saúde, tendo até já estado internados.

"A minha mãe tem nevralgia no cérebro ainda não sabem ao certo o que é. Encontra-se a fazer exames para ver a evolução da doença. O meu, com a idade e devido aos nervos, encontra-se com a tensão muito alta. Ambos tiveram hospitalizados na terça-feira e ontem. Agora encontram-se em casa", revelou.

"Eu encontro-me na minha casa isolada com as minhas meninas à espera que este 'bicho' nos deixe. Obrigado pelo vosso apoio. Beijinhos grandes. E vou dando notícias. Cuidem-se e protejam-se deste vírus maldito, e vamos todos rezar para que todos os que sofrem melhorem. Sejam felizes e aproveitem cada dia, mas com cuidado e proteção. Que Deus nos ajude a todos e agradeço o carinho de todos. Grata pelas mensagens que me enchem o coração de amor, esperança e forças. Amo-vos com todo o amor do mundo", rematou.

Nas stories da sua página de Instagram, Ruth Marlene pediu aos fãs para rezarem pela mãe.

Publicação de Ruth Marlene© Instagram_ruth_marlene_oficial

Mas não ficou por aqui e publicou ainda um vídeo onde partilha um novo desabafo sobre esta fase difícil. "As meninas estão bem. Eu estou com alguns sintomas. Umas horas más e outras melhores. [...] Protejam-se porque isto não é brincadeira. As pessoas pensam que está tudo bem e que só acontece aos outros... Infelizmente estou aqui presa e podia estar a ajudar os meus pais, e não consigo, não posso", desabafou, muito emocionada.

