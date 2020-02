Russell Crowe só voltará a marcar presença em eventos públicos quando conseguir emagrecer e ficar com uma forma física que o deixe satisfeito, adianta a imprensa internacional.

Segundo o jornal New York Post, atualmente o ator de 55 anos está focado na sua dieta e treinos físicos, daí o seu afastamento do olhar do público.

“O motivo pelo qual ninguém vê o Russell há algum tempo é porque ele está de dieta e só vai aparecer outra vez quando estiver em forma”, garantiu uma fonte próxima da celebridade.

Esta mudança no seu estilo de vida teria também como objetivo a possibilidade do artista integrar o elenco de dois filmes no futuro. Assim sendo, se já terminou as filmagens de 'Unhinged', cujo lançamento deverá acontecer em setembro deste ano, atualmente encontra-se a gravar 'The Georgetown Project'.

“Ele ficou constrangido com as fotos recentes dele que apareceram na Internet, com a barriga para fora… gosta de comer. Come muita carne e algumas porcarias. É difícil para ele mudar a rotina para um estilo de vida mais saudável”, concluiu o mesmo informante.

Agora só resta esperar pelo aguardado regresso!

Leia Também: Carolina Deslandes sobre a sua alimentação: "Não existe dieta milagrosa"