Os rumores de que Taylor Swift trocou alianças com o namorado de longa data, Joe Alwyn, nasceram com a divulgação de uma foto em que a cantora aparece vestida de noiva e aumentaram agora com a reação da família do ator.

O Daily Mail contactou um familiar de Joe Alwyn para esclarecer a notícia, mas este apenas se riu e afirmou que "lamenta, mas não iria comentar o assunto".

O facto de não ter negado o tema que está a ser falado nos quatro cantos do mundo levou os fãs a acreditar (ainda mais) que a secreta subida ao altar pode mesmo ter acontecido.

