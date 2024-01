Ainda agora começou 2024 e para Rumer Willis não têm sido dias pacíficos. Isto porque, como contou no Instagram, está doente com a filha bebé, Louetta, de oito meses.

Numa fotografia que publicou nas stories da rede social, onde aparece com a menina ao colo, escreveu: "Abaixo o segundo vírus do ano e deixem-me dizer-vos que é terrível".



© Instagram_rumerwillis

De acordo com a People, no início do mês a atriz já tinha feito uma publicação nas stories do Instagram em que referia que estava doente com a filha em casa. "Estamos com gripe", contou, tendo acrescentado na altura que a filha estava com febre alta.

