Rumer Willis partilhou alguns detalhes sobre o nome que escolheu para a filha, a pequena Louetta Isley, que nasceu no início deste ano e é fruto da relação com Derek Richard Thomas.

"O nome dela é uma mistura de coisas que adoro", começou por explicar numa publicação que fez nas stories da sua página de Instagram esta terça-feira, dia 19 de dezembro.

"Sempre adorei o nome Lou, por isso pensei tanto nele para menino como para menina, mas quando descobrimos que era uma menina, optámos por Louetta", contou.

"Queríamos dar-lhe a ela opções", acrescentou, referindo também que é uma homenagem ao seu pai, Bruce Willis.

"Os meus cantores preferidos e do meu pai são Lou = Louie Armstrong , Etta = Etta James , Isley = Isley Brother", detalhou.

De recordar que em agosto, Rumer Willis tinha explicado à People que o nome da bebé acabou por ser o resultado de erro de digitação.

"Estávamos a pensar no nome Loretta e foi um erro de digitação. O pai dela e eu estávamos a trocar mensagens de texto e ele esqueceu-se do 'r' de Loretta, e ficou apenas Louetta", contou na altura. "E eu fiquei 'Oh, eu adoro esse nome!' Sinto que foi um daqueles momentos de intervenção divina no universo", acrescentou.

