Rui Unas tornou-se sócio do Vitória SC, como o próprio clube anunciou numa publicação que fez nas redes sociais.

"Rui Unas é (finalmente) sócio do Vitória SC A família vitoriana continua a crescer. Segue o seu exemplo e junta-te aos Conquistadores", pode ler-se na legenda de várias fotografias do ator já com o cartão de sócio e no estádio.

