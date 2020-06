Se pertence à década de 70, 80 ou até mesmo 90, então a publicação que Rui Unas fez na sua conta de Instagram irá fazê-lo viajar no tempo.

Na sua conta de Instagram, o comediante partilhou uma imagem onde são mostrados diversos carros que se tornaram icónicos por causa das séries onde apareciam.

"As crianças com menos de 25 anos provavelmente não vão perceber... Ok, falta o 2 cavalos do Duarte & Companhia... mas, sim, sinceramente, sinceramente seria o do James Bond (se bem que o Dukes of Hazard também seria o meu tipo, se viesse com a prima Daisy, mas já não tenho agilidade para entrar no carro pela janela sem abrir a porta). E vocês?", questiona.

Qual seria a viatura que o prezado leitor escolheria?

