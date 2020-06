Rui Unas fez uma pausa nas férias com a família para passar nas suas redes sociais com o obejtivo de partilhar uma novidade com os seguidores.

"Feliz e grato pois, este verão, regresso ao trabalho enquanto actor. Já não era sem tempo... o que vem aí vai ser épico", anuncia o ator e humorista, preferindo manter em segredo o nome do projeto a que se refere.

"Até lá, é aproveitar, 'esticar as pernas' e criar boas memórias com a família", completou.

