Foi durante a conversa com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira que Rui Tavares recebeu vários 'miminhos' da família, como um vídeo da mãe onde se mostrava orgulhosa do seu percurso.

A dada altura, a mãe do porta-voz do Livre confessou que sente pena do pai de Rui Tavares não poder estar cá para o ver nesta fase e tudo o que conquistou. Palavras que foram depois citadas por Cristina Ferreira, que perguntou ao político sobre se também sente essa pena.

"Tenho [pena também]. O meu pai era uma pessoa muito bondosa. O lado mais afetivo que tenho vem muito dele", começou por recordar.

"A maneira como ele olhava para as outras pessoas era emocional, muito através do coração", realçou ainda.

Mais à frente, Rui Tavares foi surpreendido com um carinhoso áudio do filho Elias, de seis anos, fruto da relação com Marta, com quem está junto há 10 anos. O político é ainda pai de Helena, de quatro anos.

"Ele é bom, tem bom coração e é bom deputado. Ele combate fascistas. [É importante] para termos liberdade", disse o menino.

A sobrinha - com quatro anos de diferença - de Rui Tavares também enviou um vídeo que foi visualizado durante o 'Dois às 10', onde diz que o tio "foi o irmão que nunca teve".

