Nuno para a família, Rui Rocha foi surpreendido com uma mensagem da mulher, Adélia, enquanto esteve no 'Dois às 10', da TVI, tendo deixado o líder da Iniciativa Liberal muito emocionado.

Rui Rocha e Adélia estão juntos há mais de 35 anos, casados há 26, e têm dois filhos em comum: Dinis e Leonor.

Durante a conversa com Cristina Ferreira, o político acabou também por falar da doença com que a mulher foi diagnosticada no ano passado.

"É uma fase muito difícil, ela é uma guerreira. Fui eleito presidente da Iniciativa Liberal em janeiro de 2023 e soubemos que a Adélia tinha um cancro [da mama] em março, dois meses depois", recordou.

"É uma guerreira. Tem estado mais tempo do que eu gostaria sozinha", acrescentou deixando uma mensagem às pessoas que "passam por estas fases". "Que tenham esperança. É muito importante encarar, mesmo os momentos mais difíceis, com esperança, coragem", destacou.

Rui Rocha referiu ainda que nesta fase dos tratamentos, a mulher tem estado em Lisboa. "Para haver, apesar de tudo, mais proximidade", explicou. "Tenho um enorme orgulho em estar ao lado da Adélia", afirmou.

Também a filha de Rui Rocha enviou uma carta que foi lida por Cristina Ferreira durante o programa:

"Papá, dizem sempre que somos muito parecidos e sabes que fico feliz sempre que ouço isto. Porque quer dizer que veem em mim um pouco do teu sentido de humor, da tua bondade e carinho. Quando me perguntam sobre ti, digo sempre que não és um pai, és um super pai. Pai que faz de pai, conselheiro, amigo, protetor, de tudo o que eu preciso. Por isso, queria agradecer-te do fundo do meu coração. Sei que todos os filhos pensam isto, mas tenho a certeza que és o melhor pai do mundo. Obrigada por tudo o que já fizeste por mim. Se um dia conseguir retribuir um décimo disso, já fico muito feliz. Até lá, o que te dou é todo o respeito, orgulho e amor que tenho por ti".

Após tais palavras, Rui Rocha não conseguiu conter as lágrimas.

Leia Também: Cláudio Ramos: "Liguei para a polícia de trânsito e para a municipal"