Rui Oliveira confirmou a saída do programa 'Goucha', onde semanalmente conduzia uma rubrica de culinária.

Depois de ter dado a entender, durante o programa de hoje, que seria a sua última participação, o marido de Manuel Luís Goucha recorreu às redes sociais, horas depois, para partilhar uma mensagem de agradecimento.

"Obrigado a todos os que me seguiram no programa 'Goucha', que me ofereceram com toda a generosidade tanto carinho, muitíssimo obrigado a toda a equipa de profissionais da Coral Europa, que foram sempre uns queridos comigo. Obrigado à dona Isabel (responsável por manter os estúdios impecáveis) pelos abraços que trocámos", escreveu.

