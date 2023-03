Rui Maria Pêgo está de volta à rádio Comercial com o podcast 'Debaixo da Língua'.

"O que é que se faz ao que fica por dizer? Apaga-se para sempre ou fica 'Debaixo da Língua'? Depois de quase dois anos (séculos?) fora da rádio, o Rui Maria Pêgo regressa a casa, à rádio Comercial, em formato podcast! E desde que chegou só fala em comida! Portuguesa, claro", pode ler-se num vídeo promocional partilhado pela rádio no Instagram.

Sobre este regresso, o artista destacou: "Estrear o que quer que seja dá-me sempre a sensação de que o tempo deixou de existir; de que os animais passaram a saber falar; e de que os telefones não gastam energia - engolem-na. [...] Voltar à rádio era um sonho mastigado há algum tempo. E, mais uma vez, só possível porque o Pedro Ribeiro acreditou nisso, e em mim. Obrigado. E obrigado pelo amor, ouvintes da Comercial! Estou a sentir-me quase com 1,90. 1,88, vá".

Rui Maria Pêgo explicou ainda que "o programa vai ser semanal" com a "produção de Inês Magalhães e sonoplastia do Mário Rui Ferreira". "A voz do genérico é de uma das minhas 100 irmãs, a Catarina Wallenstein. A fotografia é da Joanna Correia. O design, do Pedro Gonçalves. Em social media, com as cabeças e mãos da Joana Baptista e o Lourenço Hecker. Obrigado a todos", acrescentou.

"Passei este ano e meio cheio de conversas debaixo da língua, sabem? E agora é a altura de tê-las. Vamos do formal e académico, ao caótico e íntimo. Cabe tudo neste programa, despenteado como eu. Espero que gostem. Os meus primeiros três convidados foram a alegria suprema de qualquer entrevistador - generosos, geniais e independentes. Obrigado, Fabio Porchat, Carminho, e Mariana Van Zeller. Faltam 57. Digam-me o que acharam, e quem gostariam que entrevistasse", escreveu ainda na mesma publicação.