Rui Figueiredo recorreu ao Instagram esta quinta-feira, dia 13 de julho, para fazer um emocionante desabafo sobre a morte do pai, que partiu em 2021.

O ex-concorrente do 'Big Brother' partilhou uma fotografia do progenitor, à qual acrescentou o seguinte texto: "Faz hoje 2 anos que o mundo desabou aos meus pés, dói muito, dói tanto. Sinto tantas mas tentas saudades de estar contigo, de aprender contigo de rir e chorar contigo. Ter de lidar com a distância e com este vazio gigante no coração, destroça-me. Sentir saudade é a pior dor de todas, confirmo. Ter de continuar e por vezes sem vontade de viver isto sem ti, aflige-me, atormenta-me, revolta-me".

Rui acrescentou que o pai faz parte do seu pensamento "todos os dias", declarando-se por fim. "Meu pai. Amor maior. Amar-te-ei eternamente", concluiu.



© Instagram/Rui Figueiredo

Leia Também: As encantadoras fotos em família de Jéssica Antunes e Rui Figueiredo