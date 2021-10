Rui Baptista, ex-concorrente do 'Big Brother', esteve esta sexta-feira no 'Cristina ComVida' na companhia dos ex-colegas de casa Lourenço, Nuno e Ana Soares. Durante a emissão, foi recordado o casting do bartender, no qual revelou uma história caricata.

Rui recordou que chegou a ter três namoradas e que estas descobriram o seu 'poliamor'. Apareceram-lhe as três em casa e gerou-se um desacato.

O bartender contou que assumiu as culpas, mas que as raparigas desentenderam-se entre si, o que levou a mãe de Rui a dar-lhes um banho de mangueira.

Questionado por Cristina Ferreira sobre quando aconteceu esta peripécia, Rui Baptista, de 31 anos, esclareceu que foi há cerca de uma década.

