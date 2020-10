O jeito de Joana para a cozinha tem sido uma verdadeira 'sorte' para os concorrentes do 'Big Brother - A Revolução', que se têm deliciado com os pratos elaborados pela concorrente de Cascais. Na noite desta quarta-feira, foi uma vez mais a responsável pela confeção do jantar e o seu bacalhau com natas conquistou generosos elogios.

"A Joana vai ter uma rubrica nas manhãs da TVI e eu vou com ela para provar", atirou Rui Pedro durante a refeição.

"No tio Goucha?", questionou Andreia. "Se eles quiserem", consentiu Joana, demonstrando o seu agrado com a ideia.

Será que este desejo pode vir a tornar-se real?

