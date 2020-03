Rúben Correia, conhecido entre os amigos famosos como Rubinho, viu esta segunda-feira a sua conta de Instagram ser hackeada.

Vanessa Oliveira, que tal como Sofia Ribeiro e Isabel Silva é amiga do Rubinho, usou as redes sociais para expor a situação e revelar que este está a ser alvo de chantagem por parte do hacker.

"O Rubinho Correia foi hackeado e está a sofrer chantagem por parte de um hacker", contou a apresentadora, que usou a sua publicação para apelar a que a conta criada para o efeito fosse denunciada.

