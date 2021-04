Desde que se mudou para a TVI que Cláudio Ramos já foi protagonista de vários momentos que arrancaram as gargalhadas de quem assistiu. As quedas e os sustos são frequentes e esta terça-feira voltou a ser o centro das atenções.

Nos bastidores do programa 'Cristina ComVida', o apresentador foi surpreendido com uma partida do colega Rúben Vieira.

O marido de Rita Ferro Rodrigues pregou um susto a Cláudio, momento que ficou gravado em vídeo. As imagens foram depois publicadas na página de Instagram de Cristina Ferreira. Veja na galeria.

