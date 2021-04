Ruben Rua esteve a gravar o desafio no YouTube 'É Preciso Ter Lata', de Pedro Ribeiro e Rita Rugeroni, e no final das filmagens partilhou com os seus seguidores o prémio que arrecadou.

Neste desafio, recorde-se, celebridades são desafiadas a responder a várias perguntas de fãs e haters e por cada resposta conquistam dinheiro que no fim podem entregar a alguém necessitado ou a uma instituição de solidariedade.

Ruben Rua, por seu turno, explicou a quem irá entregar o prémio conquistado, neste caso 500 euros.

"Consegui os 500 euros, que é o prémio máximo que podem conseguir no ‘É Preciso Ter Lata’, e a pessoa que eu escolhi para dar é um senhor que eu não sei o nome, é o senhor que tem a mercearia em frente à minha casa. É um senhor já com uma certa idade, que é tão simpático, tão afável, tão honesto que eu acho que ele é merecedor", conta o apresentador da TVI, que irá entregar em mãos este prémio.

