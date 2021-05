Ruben Rua foi convidado do programa 'É Preciso Ter Lata', de Rita Rugeroni e Pedro Ribeiro, e uma das perguntas com que foi confrontado no jogo solidário prendeu-se com as redes sociais.

"Que personalidade pública já deixaste de seguir?", questionou um internauta no Twitter.

"No 'Dança com as Estrelas', em 2014, começámos a seguirmo-nos e depois, não te sei dizer quando, há um dia que eu vejo que a Rita não sei porquê, não me segue, e eu pense: Se não me segue, também não sigo'. E tirei, portanto, nenhum de nós se segue", respondeu.

Além de Rita Pereira, Ruben Rua mencionou ainda o nome de Cláudio Ramos. O portuense contou que durante muito tempo não seguia o apresentador no Instagram, mas decidiu fazê-lo há cerca de um mês. Contudo, Cláudio não retribuiu o 'follow'.

