Rosinha esteve esta sexta-feira, dia 12 de março, à conversa com Manuel Luís Goucha no seu programa da tarde da TVI. A cantora de música popular portuguesa falou da sua vida amorosa e de como conheceu o atual companheiro, com quem mantém uma relação há três anos.

"Não é que eu estou numa festa académica em Coimbra com toda a minha equipa a jantar e o que é que me despertou a atenção: um grupo de jovens que vinha de calça preta e camisa branca de cetim, com sangue a escorrer e aquelas cintas dos forcados", lembra.

"Eu pensei, 'mas que curso será este?' Pensei que era uma contestação por causa das touradas', mas não era. Entretanto, vinha um cavalheiro no grupo daqueles jovens, vestido normalmente eu pensei: 'sim senhor, muito bem apessoado' e ficamos por ali", notou, acrescentando que ficou a jantar de frente para essa pessoa, aproveitando para ir dando uma espreitadela.

"Ao fim de alguns dias recebi uma mensagem com a fotografia e a apresentação da pessoa a dizer que lamentava muito, mas não me conhecia porque há 20 anos que estava em França. A forma de escrever cativou-me. Respondi como respondi a toda a gente", relata, notando que um ano depois de troca de mensagens os dois iniciaram o seu relacionamento.

